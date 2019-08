Klaus Iohannis, la întâlnirea cu ambasadorii români: Rămân două obiective importante - aderarea la spaţiul Schengen şi la zona euro (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis i-a primit, marţi la ora 12, la Palatul Cotroceni pe șefii de misiuni și a consulii generali ai României cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Cu această ocazie, Klaus Iohannis a prezentat bilanţul celor 5 ani de mandat prezidenţial în domeniul politicii externe.

"Acţiunile de politică externă au vizat identificarea eficienta de solutii diplomatice astfel ca obiectivele naţionale să fie realizate în beneficiul nostru", a arătat Iohannis.

La capitolul realizări, preşedintele Klaus Iohannis a menţionat consolidarea parteneriatelor strategice, precum cel cu Statele Unite întărit prin declaraţia comună încheiată cu Donald Trump în cea mai recentă vizită la Washington.

De asemenea, şeful statului a lăudat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, deţinută de România în primele şase luni ale anului, şi a arătat că această perioadă a fost încununată de Summitul de la Sibiu.

"Cu certitudine momentul de vârf în plan european a fost Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019, am trăit un moment istoric când alături de ceilalţi lideri europeni am reiterat unitatea Uniunii Europene în faţa obiectivelor comune. Declaraţia de la Sibiu va rămâne un reper relevant.

Spiritul de la Sibiu este confirmarea voinţei noastre de a continua împreuna proiectul european. România şi-a dovedit pe parcursul preşedintiei angajamentul profund pentru dezvoltarea şi aprofundarea dialogului dintre cele două părţi unde mai sunt abordări diferite", a precizat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a subliniat şi două obiective pe care România trebuie să le aibă în viitor: aderarea la Spaţiul Schengen şi la zona euro.

"Pentru România rămân în continuare de îndeplinit câteva obiective: aderarea la spaţiul Schengen (...) şi aderarea la zona euro când toate condiţiile vor fi îndeplinite. Trebuie să valorificăm eficient capitalul de încredere al preşedinţiei Consiliului UE, iar dumneavoastră, ca şefi de misiuni, puteţi avea un rol esenţial în atingerea acestui obiectiv", a spus şeful statului.

