Iohannis: Când particip la ședința de Guvern, o prezidez. Răspunderea asupra punctelor în discuție aparține doamnei premier (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis participă la ședința de Guvern. Șeful statului a explicat, în debutul discuțiilor, că prezența sa are loc în virtutea a trei articole din Constituție.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

”Participarea mea are loc în virtutea atribuțiilor conferite președintelui de către Constituție. E vorba despre atribuțiile din articolele 80, 86 și 87. Aceste chestiuni s-au mai discutat în România, că au mai fost etape în care nu s-a știut când poate participa președintele la ședințele de Guvern. O decizie CCR încă din 2007 pe această speță, care se referă la aceleași articole”, a declarat Iohannis la debutul ședinței de Guvern.

”Avem multe divergențe în foarte multe domenii, dar în chestiunile de interes național, cum e chestiunea președinției Consiliului UE, nu ne putem permite să nu colaborăm. Citiți atitudinea mea în cheia colaborării OBLIGATORII pentru președinția Consiliului UE. Se așteaptă de la noi poziții clare, corecte, transparente și în niciun caz nu se așteaptă o divergență între noi pe chestiunile care țin de această președinție.

Ca să nu apară interpretări care nu au suport constituțional, precizez că atunci când particip la ședință o prezidez. Decizia, dar și răspunderea asupra punctelor în discuție la ședință, aparțin Guvernului, în speță doamnei premier”, a mai spus Iohannis.

