Klaus Iohannis: "Trebuie să legăm abordarea tehnologiei 5G și din punct de vedere al securității naționale, deci implicit și din punctul de vedere al securității NATO" (VIDEO)

Cu ocazia participării la summitul NATO de la Londra, Klaus Iohannis a subliniat preocuparea privind implementarea viitoarei tehnologii 5G și a arătat că această chestiune este una care trebuie privită din punctul de vedere al securității naționale și implicit al securității NATO.

"Această chestiune (nr. tehnologia 5G) a fost abordată de unii dintre participanții la discuție și devine din ce în ce mai clar că trebuie să legăm abordarea tehnologiei 5G și din punct de vedere al securității naționale, deci implicit și din punctul de vedere al securității NATO. Este un proces care nu este finalizat prin decizie, dar faptul că mereu se ia decizia arată că această preocupare există și este una reală.

Odată ce introducem 5G această chestiune devine vitală pentru că nu înseamnă doar o telefonie mai performantă sau un smartphone mai performant, 5G este gândit să intre în toate sferele vieții cotidiene, a vieții de stat, a comunicării între cetățean și instituție, între instituții, până la urmă și între lucruri există ceea ce se numește internetul lucrurilor și atunci impactul evident va fi și pe securitate națională și trebuie să ținem cont de aceste lucruri", a subliniat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.