Iohannis: Voi sprijini în continuare ferm lupta anticorupție. Dacă au fost abateri la DNA, aceste lucruri nu mi se aduc mie la cunoștință

Klaus Iohannis a declarat că va sprijini în continuare ferm lupta anticorupție.

Întrebat de ce nu a sancționat public abuzurile făcute de unii procurori DNA, sub mandatul Laurei Kovesi, Iohannis a răspuns: „Eu am considerat și consider că lupta anticorupție e necesară și importantă, am lăudat activitatea DNA. Eu voi sprijini în continuare ferm lupta anticorupție. Dacă au fost abateri acolo, aceste lucruri nu mi se aduc mie la cunoștință, există Inspcția Judiciară, există CSM, acolo se discută toate aceste lucruri, nu la Administrația Prezidnețială. Eu m-am exprimat politic pentru anticorupție”.