Caramitru, critici pentru Daniel Breaz: I-am spus 'bați câmpii!'. Cum își permite un ministru să anunțe, înainte de a trimite Corpul de control, că se cheltuiește iresponsabil? De unde știe el? (VIDEO)

Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, a declarat, pentru B1 TV, că a solicitat demisia lui Daniel Breaz din funcția de ministru al Culturii deoarece s-a antepronunțat în privința situației financiare de la TNB. Breaz a susținut că va trimite Corpul de Control la acest teatru, dar nici nu l-a trimis și deja a concluzionat că acolo banii sunt cheltuiți iresponsabil.

”Nu a trimis Corpul de Control încă, eu i-am spus că-l aștept, numai că dă peste Camera de Conturi, care e în control la Teatrul Național până la sfârșitul lui iulie. În fiecare an vine ba Curtea de Conturi, ba Camera de Conturi. Suntem controlați la sânge și eu sunt mulțumit de aceste rigori, pentru că mă obligă la o activitate atentă.

De ce i-am cerut demisia lui Breaz? Pentru următoare afirmație: ”mesajele referitoare la ce se întâmplă în TNB sunt foarte urâte și am de gând să iau măsuri, să nu las lucrurile așa. O să trimit Corpul de control al ministrului să văd ce se întâmplă cu adevărat acolo. E clar că la TNB banii nu se cheltuie responsabil. Doar la TNB nu sunt bani și doar Caramitru scoate oamenii în stradă”.

Cum își permite un ministru, care are obligația să îngrijească instituțiile statului din subordine, să anunțe, înainte de a trimite Corpul de control, că se cheltuiește iresponsabil? De unde știe el? Cum poate să acuze public?

I-am spus și l-am certat în felul meu. I-am spus: ”sunt mai în vârstă ca tine, am fost ministru patru ani, tu ești de doar șapte luni și bați câmpii. Dacă voiai să faci un control, trimiteai Corpul de control pe nepusă masă, să ne trezim cu el. Dacă anunțați public și vă antepronunțați, faceți ceva împotriva legii și trebuie să vă dați demisia””, a explicat Ion Caramitru, pentru B1 TV.

