Candidatul susținut de ALDE pentru a prelua conducerea Senatului este Ion Popa, a anunțat Călin Popescu Tăriceanu, după ședința liderilor partidului.

Totodată, Tăriceanu a anunțat că la nivelul conducerii partidului s-a luat decizia excluderii membrilor ALDE care acceptă funcții în Parlament și Guvern fără a avea aprobarea partidului.

Totul, în contextul în care lui Teodor Meleșcanu, membru ALDE, i s-a propus să preia șefia Senatului, cu susținerea PSD.

În privința fostului ministru de Externe, Tăriceanu a precizat că acesta a prezentat scuze în fața colegilor săi pentru situația pe care a creat-o.

”A fost prezent și domnul Meleșcanu care și-a cerut scuze colegilor pentru situația pe care a generat-o. Colegii au fost clari, că nu putem accepta o astfel de propunere din partea PSD”, a mai spus Tăriceanu.

Întrebat dacă Meleșcanu va pleca din partid în cazul în care va accepta propunerea PSD de a deveni președinte al Senatului, Tăriceanu a răspuns: ”Dacă trece la PSD, trece la PSD, nu poate să accepte această susținere ca membru ALDE. Dacă cineva acceptă o propunere de la un alt partid suportă rigorile statutului și ale deciziei de azi”.

De asemenea, întrebat ce se va întâmpla cu grupul de la Senat dacă Teodor Meleșcanu va pleca din ALDE, Tăriceanu a precizat: ”Ce prevede regulamentul. Soluția grupului mixt e cea pe care o vom aplica dacă pleacă domnul Meleșcanu”.

