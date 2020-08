Ion Prioteasa, președintele CJ Dolj, are coronavirus: „Sunt internat în spital. Am și alte boli asociate”

Ion Prioteasa (PSD), președintele Consiliului Județean Dolj, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Acesta a declarat că are o stare generală bună și nu prezintă niciun simptom. Totuși, griji există pentru că are alte afecțiuni preexistente. Politicianul este acum internat în spital. Cei doi vicepreședinți ai instituției au fost testați negativ. Luni, birourile vor fi dezinfectate de către o echipă a DSP.

Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, și-a făcut testul pentru coronavirus după ce directoarea de imagine a instituţiei a fost depistată pozitiv. A descoperit astfel că și el are virusul.

„Am făcut şi eu testul şi mi s-a confirmat că sunt pozitiv, dar chiar mi s-a spus că aş fi pe la jumătatea bolii. Nu am simţit nimic, sunt asimptomatic, nu am avut febră şi, am şi gust şi miros”, a declarat Ion Prioteasa, pentru Gazeta de Sud.

Acesta a adăugat că este în spital şi că i se face o radiografie pulmonară.

„În prezent, sunt internat în spital. Nu am primit niciun fel de tratament pentru ca nu am niciun simptom, iar chiar în momentul de față mă voi duce să îmi fac o radiografie pulmonară. Daca așa se manifestă boala, pentru mine este un lucru bun, având în vedere că eu am și alte boli asociate”, a adăugat social-democratul, pentru Gazeta de Sud.

Cei doi vicepreședinți au primit rezultate negative.

Săptămâna aceasta, sediul PNL Baia Mare a fost închis pentru dezinfecție, după ce consilierul local Simion Bizău a fost testat pozitiv cu COVID-19. El nu a intrat în contact cu colegii de partid în ultimele zile și doar a ajuns luni în sediul partidului pentru a-și depune dosarul de candidatură pentru un nou mandat de consilier local. Singura persoană cu care a intrat în contact a fost o doamnă de la Secretariat care a preluat dosarul, iar aceasta se află acum în autoizolare la domiciliu pentru 14 zile.

Recent, un consilier personal al lui Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui și președintele Consiliului Județean Vaslui, a murit la o clinică din Iaşi, în urma diagnosticării cu COVID-19. Acesta avea afecţiuni cardiace şi pulmonare. Cu toate acestea, Buzatu tot nu crede că există coronavirusul

Prioteasa nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia CJ Dolj

Ion Prioteasa conduce Consiliul Județean Dolj de mai bine de 16 ani.

Pe 9 august, el a anunțat că partidul a decis ca la alegerile locale să nu mai candideze el pentru șefia CJ, ci Cosmin Vasile, care acum este vicepreședinte al instituției.

„Pentru mandatul următor, pe 4 ani, PSD a hotarat sa avem un candidat nou, in persoana vicepreședintelui CJ Dolj, respectiv domnul Cosmin Vasile. Este colegul nostru de foarte multi ani. De 16 ani este consilier judetean. De peste 6 ani este vicepreședinte al CJ, a participat la toate proiectele pe care le-a avut CJ”, a declarat Prioteasa, potrivit psnews.ro.