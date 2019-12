Ion Ștefan anunță restructurări masive în Ministerul Dezvoltării: „E instituția celor care au gravitat în jurul PSD, în jurul lui Shhaideh și Liviu Dragnea. Constat mai nou că sunt angajate 12 familii” (VIDEO)

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a afirmat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că a găsit „un minister al familiei” la preluarea mandatului, în contextul în care toți angajații erau persoane ce „au gravitat în jurul PSD”.



„Am găsit un minister al familiei. Ministerul Lucrărilor Publice e un minister al celor care au gravitat în jurul PSD, în jurul lui Shhaideh, în jurul lui Liviu Dragnea. Cine venea în biroul meu, a patra propoziție era «eu sunt...» sau «dânsul este adus de...». Acest lucru a durat două săptămâni, până când am spus «Stop! Opriți-vă, nu mai vreau să aud așa ceva!». Eu constat că în Ministerul Lucrărilor Publice nu s-a realizat vreodată vreun concurs la care să poată participa și tineri din România, care au fost la școală, care s-au pregătit. Totul a fost trucat de-a lungul timpului. Constat mai nou că în minister sunt 12 familii - soțul la Direcția, soția la Servicii”, a declarat Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Ion Ștefan a precizat că a redus cu 30% linia politică a ministerului, în condițiile în care erau 10 politicieni care conduceau instituția și șase secretari de stat, și patru subsecretari de stat. Din cele 97 de posturi de conducere vor mai rămâne doar 70%. Totodată, au fost tăiate 25% dintre posturile de execuție.



Întrebat cât câștigau directorii ministerului înainte de venirea PNL la guvernare, ministrul Ion Ștefan a răspuns: „Întrebarea dumneavoastră e corectă. Cât câștigau, nu ce salariu au. Mulți dintre angajații ministerului, în afară de salariu, mai au și alte venituri, din participarea la Consilii de Administrație, din participarea ca lectori în diferite programe, proiecte europene etc. Vorbim de zeci de mii de lei”.

