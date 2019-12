Ion Ștefan, despre proiectul din guvernarea PSD pentru care Cumpănașu a fost pus sub acuzare de autorități: „Am plătit 1,4 milioane de lei pentru 10 hârtii. Am înaintat dosarul către DNA” (VIDEO)

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a precizat, miercuri seară, că a înaintat către DNA proiectul din timpul guvernării PSD în care a fost implicat Alexandru Cumpănașu în guvernarea PSD, pentru care ministerul a plătit 1,4 milioane de lei în schimbul a „10 hârtii”.

„Proiectul despre care discutăm a fost semnat în perioada PSD - Dragnea - Shhaideh. Aș vrea să îi întreb pe telespectatori și pe cei care au acceptat. Am plătit 1,4 milioane de lei pentru 10 hârtii. Atât am primit noi. Am întrebat-o chiar în această seară pe colega din minister, «domne, dacă ar fi banii tăi, ai lua un credit de la bancă, te-ar lăsa inima să dai 1,4 milioane de lei pentru un studiu?». Am înaintat dosarul către DNA”, a afirmat Ion Ștefan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false într-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, informează G4Media, care citează mai multe surse.

Procurorii suspectează că fostul candidat la prezidențiale ar fi minţit că are studii superioare, atunci când a aplicat pentru postul de expert în cadrul proiectului ”Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local”, implementat de Ministerul Dezvoltării, în parteneriat cu SNSPA. După ce presa a dezvăluit că Alexandru Cumpănașu nu are studii superioare, SNSPA a reverificat datele furnizate de acesta.

La începutul lunii septembrie, G4Media a arătat că Alexandru Cumpănaşu a câştigat zeci de milioane de lei din proiecte cu fonduri europene derulate de Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, ONG-ul fondat și condus de el. Parteneri i-au fost mari instituții academice, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății sau Academia de Poliție.