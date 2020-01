Ministrul Dezvoltării: „La DNA am fost de bună voie, neinvitat. Orice accept, dar nu să fiu făcut corupt. Mă voi lupta din toate puterile mele!” (VIDEO)

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a declarat, pentru B1 TV, că a mers la DNA după ce, într-o emisiune televizată, Radu Cristescu, fost secretar de stat în Guvernul Dăncilă, l-a acuzat că a avut o înțelegere cu un om de afaceri din Satu Mare, în urma căreia o sumă de bani chiar din fondul de urgență al Guvernului avea să ajungă la acesta.

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, la emisiunea „Bună, România!”, moderată de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Ion Ștefan subliniat că poate accepta orice, dar nu și să fie acuzat de corupție.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Eu cred că e o situație fericită că Guvernul a alocat bani pentru o bibliotecă județeană din Satu Mare. Azi am fost la DNA, cum am spus în emisiunea de ieri. Am promis că sunt dispus să mă pun la dispoziția organelor de control și, pentru a evita orice suspiciune, am spus că la 8.00 îl invit pe domnul Dan (de fapt, Radu Cristescu) și cum îl mai cheamă la DNA să aducă probe. Dânsul m-a acuzat că m-a sunat o persoană din Satu Mare... Nu cunosc persoana respectivă, eu am alocat bani Consiliului Județean, nu la vreo firmă”, a declarat Ion Ștefan, pentru B1 TV.

„Pentru a ajunge la pușcărie e nevoie de un dosar penal, se începe cu un dosar penal”, a ținut el să precizeze.

Ministrul Dezvoltării a susținut că a alocat Consiliului Județean Satu Mare suna de 12 milioane de lei pentru sediul bibliotecii din oraș.

Răzvan Zamfir: 2,5 milioane de euro... Mi se strânge glasu când aud suma asta...

Radu Buzăianu: Noi nu suntem obișnuiți cu sume atât de mari. Vă rog, să ne înțelegeți...

Răzvan Zamfir: Dumneavoastră sunteți, noi nu...

Răzvan Zamfir: ”Setea de cultură e enormă, dar și foamea de bani”

Ministrul a mai spus că nu a existat o alocare de bani special pentru CJ Satu Mare căci, în aceeași ședință, au fost dați bani la peste 1.600 de UAT-uri.

Răzvan Zamfir: Eu știu că pasiunea pentru cultură e mare, dar nici chiar așa... Nu vă gândiți că poate v-au folosit?

Ion Ștefan: Eu nu-l cunosc nici măcar pe președintele CJ. Eu nu am abordat problema în sensul în care se discută acum, ci ca pe o problemă a unei comunități. Ce s-a întâmplat mai departe e doar treaba celor din Satu Mare

Răzvan Zamfir: Cred că cei de la Consiliul Județean, mizând pe buna dvs credință, că e o situație similară celei pe care ați întâmpinat-o la casă: v-a văzut de bună credință constructorul și a mai înlățat un pic grinda. Așa și cei de la CJ v-au văzut de bună credință și au zis ”hai că poate putem să-i trimitem 2,5 milioane de euro unui om de afaceri, că ministrul va crede că noi chiar vrem să cumpărăm sediu pentru bibliotecă”

„La DNA am fost de bună voie, neinvitat. Am anunțat că sunt pregătit să renunț la imunitatea parlamentară. Sunt pregătit pentru orice, orice accept, dar nu să fiu făcut corupt. Eu nu sunt un cetățean corupt, ca atare mă voi lupta din toate puterile mele!”, a mai ținut să precizeze Ministrul Dezvoltării, pentru B1 TV.