Ion Ștefan: Majoritatea posturilor din Ministerul Dezvoltării, scoase la concurs / Cum se irosesc bani publici prin contracte încheiate în bătaie de joc. Situația de râsu'-plânsu' din Focșani (VIDEO)

Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, a anunțat că aproape toate posturile din cadrul Ministerului vor fi scoase la concurs. Liberalul a declarat, pentru B1 TV, că marți a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern privind reorganizarea instituției. Din 1.020 de posturi, vor rămâne 765, dar nu este obligatoriu ca toate să fie ocupate. Ștefan a mai afirmat că încă de când a preluat conducerea acestui minister a constatat că este „politizat 100%”. El a dat apoi exemplul unui contract încheiat în bătaie de joc și, dacă tot veni vorba de bani publici aruncați aiurea, a vorbit despre o situație din Focșani care chiar ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns.

„Azi a apărut în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern cu privire la reorganizarea și organigrama Ministerului. Odată cu apariția în Monitorul Oficial, intrăm în linie dreaptă cu reorganizarea Ministerului. Vom reorganiza din temelii, din temelii Ministerul. Aproape toți angajații Ministerului vor fi nevoiți să participe la concurs, toate posturile vor fi scoase la concurs. Au fost 1.020 de posturi, vor rămâne 765. Asta nu înseamnă că vor rămâne 765 de angajați, putem să ne oprim și mai jos. Dar unde vom putea scoate la concurs și sunt convins că marea majoritatea posturilor vor fi scoase la concurs... Îmi doresc un concurs deschis, să poată vedea și opinia publică”, a declarat ministrul Ion Ștefan.

