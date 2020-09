Ion Ștefan (PNL): Marian Oprișan este istorie. El nu va mai reveni niciodată, dar niciodată în poziția de președinte al CJ Vrancea

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a vorbit despre lupta organizației PNL Vrancea pentru îndepărtarea lui Marian Oprișan din funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea – la alegerile locale din 2020, social-democratul a pierdut cursa pentru postul pe care îl deținea de două decenii, în favoarea candidatului liberal, Cătălin Toma.

„Așa cum spuneați și dumnevoastră în emisiune, mitul baronului de Vrancea portofel, invincibil de altfel și de neînlocuit, a fost spulberat de forța cu care vrâncenii au votat duminică, pe data de 27”, a declarat Ion Ștefan, luni seară, în direct pe B1 TV.

Întrebat de Silviu Mănăstire, la „Dosar de politician”, care a fost secretul, ministrul Ion Ștefan a răspuns: „Organizația PNL Vrancea nu a făcut niciun transfer de la PSD al niciunui primar, iar noi am fost perseverenți, ne-am ținut linia, am vorbit cu oamenii, am câștigat încrederea și nu am pactizat sub nicio formă în ultimii patru ani cu PSD”.

Referitor la perioada campaniilor și la ce i-au spus oamenii din județ, demnitarul liberal a declarat: „Oamenii erau disperați că nu mai scapă de Marian Oprișan, erau neîncrezători că noi, echipa PNL Vrancea, vom reuși să îl îndepărtăm pe Marian Oprișan din acest scaun, unde s-a instalat acum 20 de ani. În această poziție de președinte al Consiliului Județean, el a creat în județul Vrancea o caracatiță administrativă de temut. Așa cum spuneați și dumneavoastră, antreprenorii, investitorii, angajații din instituțiile statului, cu toții aveau teamă de baron. Acum, pe data de 27 septembrie 2020, vrâncenii s-au vindecat de corupția caracatiței. Au reușit prin acest vot să se elibereze și să schimbe soarta acestui județ. Prin acest vot vom deschide județul Vrancea pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru creșterea nivelului de trai. Marian Oprișan este istorie, el nu va mai reveni niciodată, dar niciodată în poziția de președinte al Consiliului Județean”.

Mesajul lui Marian Oprișan, după alegerile locale

Marian Oprișan a declarat, luni, că are „sufletul împăcat” și că pentru el „lupta continuă”.

„Dragii mei vrânceni, vă mulțumesc din suflet, tuturor! Mulțumesc și mă înclin cu recunoștință în fața celor care ați avut încredere în mine și în proiectele mele și m-ați votat. Mulțumesc și celor care ați avut o altă opțiune și nu m-ați votat. Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viață și carieră județului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat și am muncit cu toată forța și determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni și sunt mândru de tot ce am reușit să construiesc în Vrancea în ultimii ani. Îmi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am început să fie duse la bun sfârșit, pentru binele dumneavoastră. Sunt convins că timpul va arăta justa valoare a oamenilor și a realizărilor fiecăruia. Pentru mine, lupta continuă! Voi rămâne același OM, care va fi alături de vrânceni, le va reprezenta interesele și îi va ajuta, cu toată puterea. Așa să ne ajute Dumnezeu!", a scris Marian Oprișan, luni, pe Facebook.

