Ion Ştefan: Construirea spitalului regional Iaşi intră în procedură de licitaţie (VIDEO)

Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, a anunțat, în debutul ședinței de guvern de luni, că primul spital regional din România, ce va fi construit la Iaşi, intră în procedură de licitaţie, urmând ca anul viitor să se desfășoare licitațiile pentru celelalte două unități medicale de acest tip, de la Craiova și Cluj-Napoca.

„Ministerul Lucrărilor Publice a semnat contractul de finanţare a Spitalului regional Iaşi. Primul spital regional cu o valoare de investiţie de 500 milioane de euro si noi credem că în cel mai scurt timp vom putea spune că spitalul Regional Iaşi intră în procedura de licitaţie. Spitalele din Craiova şi Cluj - Napoca sunt in lucru si în prima parte a anului viitor vom semna contractele si pentru cele două spitale”, a declarat Ion Ştefan.

Cele trei spitale regionale vor fi construite din bani europeni.

