Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a recunoscut că s-a întâlnit cu omul de afaceri Ion Țiriac înainte ca Ministerul Finanțelor să anunțe un ajutor de stat de 500.000 de euro pentru fiecare grădiniță privată olimpică. Mai mult, şi Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, a spus că unele idei din controversata Ordonanţă privind măsurile fiscale au fost discutate cu Țiriac.

Programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor" naşte controverse după apariția afaceristului Ion Țiriac în schemă. De altfel, în luna aprilie, omul de afaceri a declarat că a cerut Guvernului să „îi dea 500 din ele", cu o condiție - să le facă cum vrea el!

Ministrul Educației admite că s-a întâlnit cu atât cu Ion Titac, cât şi cu Nadia Comăneci la începutul lunii decembrie pentru a stabili detalii legate de proiectul gROwth. Ulterior, Ministerul Finanțelor a anunțat un ajutor de stat de 500.000 de euro pentru fiecare grădiniță privată olimpică.

"Eu când am venit la Minister și am ajuns la întâlnirea cu ei, sigur că m-am interesat ce subiecte se discută și am aflat că acest subiect era și în programul de guvernare prins și atunci sigur că am încercat să dezvolt în dialogul cu ei tot sprijinul nostru, pentru că și cu acești mari sportivi am discutat ideea de a încerca să specializăm cumva cluburile sportive școlare care sunt în subordinea noastră.(...) În discuție a fost și acest proiect: dacă Ministerul este de acord să dea sprijin acestui proiect sau nu. Evident că fiind vorba despre copii, n-avem cum să nu sprijinim acest proiect", a declarat Ecaterina Adronescu, pentru edupedu.ro

Potrivit documentului, este vorba despre susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea și dotarea de grădiniţe olimpice cu profil sportiv.

Astfel, Guvernul îi face lui Ion Țiriac schemă de ajutor de stat: câte 500.000 de euro nerambursabili pentru înființarea unei grădinițe olimpice privat.

Darius Vâlcov a confirmat că unele idei din Ordonanţa privind măsurile fiscale au fost discutate cu Ion Ţiriac.

Nu este pentru prima dată când afaceristul Ion Ţiriac face afaceri cu ajutor de stat. Este vorba despre proiectul rezidential Stejarii, ansamblu rezidential dezvoltat de Tiriac Imobiliare, in care are o locuinta si omul de afaceri. Complexul imobiliar Stejarii include 8 cladiri cu 285 de apartamente. O mica parte din aceste unitati au fost vandute inainte de criza, cand proiectul era inca in faza de proiect.

