Guvernul Orban derulează o evaluare a fiecărui sector, astfel încât să demareze marile investiții în infrastructură, energie, comunicații, a afirmat Ionel Bogdan, consilier cu rang de secretar de stat în Cancelaria primului-ministru, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



„În primul rând, trebuie să vă spun că noi, atunci când am adoptat acest pachet, nu l-am gândit ca fiind unul singular. Acest pachet vine direct în sprijinul IMM-urilor. Gândim un pachet și pentru întreprinderile mari – chiar acum, la Ministerul de Finanțe, se lucrează pe acest subiect – tot pentru credite garantate de stat, atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții. De asemenea, avem o evaluare pe care o facem la nivelul fiecărui sector, de așa manieră încât să pornim marile investiții – de infrastructură, în energie, în comunicații, în investiții publice la nivel local și județean. Pentru că și aceste investiții vor veni în sprijinul, până la urmă, al oamenilor, pentru că despre oameni este vorba, despre locurile de muncă, despre puterea de cumpărare și, sigur, despre consum”, a afirmat Ionel Bogdan.

Oficialul a explicat că Guvernul Orban se concentrează atât pe investiții publice, cât și pe susținerea mediului de business, astfel încât firmele să mențină locurile de muncă.

„Ceea ce noi avem în vedere, v-am spus, se axează pe două paliere. Unu, pe investițiile publice, în care intră inclusiv investițiile companiilor de stat, pe care statul român le deține în acest moment. În mare parte cele din zona energetică – sunt de departe cele mai puternice companii, și ca forță financiară. Pe de altă parte, este important cum susținem și mediul de business, care să mențină locurile de muncă. Însă sunt o serie de proiecte pe care noi deja le-am început sau am alocat bani pentru ele. Este deja deschis primul șantier pe viitoarea autostradă Sibiu – Pitești, magistrala de la metrou M5 Drumul Taberei este în linie dreaptă, încep lucrările la reabilitarea Cazinoului din Constanța, varianta ocolitoare Timișoara Sud. Sunt foarte multe investiții de acest gen, însă ce este foarte important, și aici cred că domnul prim-ministru Ludovic Orban a spus-o foarte limpede, trebuie să evaluăm și resursele pe care le avem la dispoziție și de unde luăm aceste resurse. Da, este adevărat, ne gândim și discutăm deja despre diverse credite, discutăm deja despre diverse finanțări, analizăm ce putem să luăm și din fonduri europene”, a adăugat Ionel Bogdan, consilier cu rang de secretar de stat în Cancelaria primului-ministru.

