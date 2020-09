Ionel Bogdan, candidatul PNL la CJ Mureș: „Sunt foatre multe comunități unde, din păcate, nu s-a reușit introducerea de apă sau canalizare” (VIDEO)

Ionel Bogdan, candidatul PNL la Consiliul Județean Mureș, a explicat în emisiunea „Dosar de politician”, în direct pe B1 TV care este situația școlilor cu toaletă în curte din județ, dar și a drumurilor județene și mai ales a alimentării canalizare a locuințelor din Mureș.

„În Baia Mare se fac afaceri imobiliare, nu sunt în temă pentru că CJ nu are atribuții în acest domeniu. De-a lungul timpului s-au construit blocuri între blocuri, blocuri pe spații verzi (...) există afaceri dubioase și în Baia Mare”, a explicat candidatul PNL la CJ Mureș.

„Sub 20 de școli în Maramureș, dar s-au alocat banii necesari pentru a dezvolta și aceste școli din județul Maramureș. Guvernul a alocat în vara acestui an bani pentru toate școlile care au toaleta în curte, pentru revenirea la normal.”

Referitor la situația locuințelor ce au apă curentă și canalizare, Ionel Bogdan a declarat:

„Pe partea de utilități publice stăm destul de prost. Sunt foatre multe comunități unde, din păcate, nu s-a reușit introducerea de apă sau canalizare. Vreau să ridic chiar o problemă importantă, pentru că CJ este direct implicat, știți că există acele societăți de apă la nivelul județelor, care gestionează proiectele pe programul operațional de infrastructură mare, proiecte care ar fi trebuit să rezolve, în mare parte aceste probleme, la nivelul județelor.

În Maramureș avem o cerere de finanțare depusă și din păcate drumurile județene se fac deja, în locurile unde ar trebui să avem prima dată apă și canal. Drumul pe Valea Ruscovei, avem Poienile de sub Munte, care este cea mai mare comună din România, care are 7 km de drum județean. La începutul văii, este Ruscova, CJ, înainte să înceapă lucrările la drumul județean din Ruscova, unde este deja apă și canalizare, pentru că este primar PNL, au început din Poienile de sub Munte, unde nu au apă și canalizare, cei de la VITAL nu pot să facă investiții acolo pentru că nu au aprobată cerea de aprobare, este în analiză și deja s-a turna asfalt. Anul viitor, când va fi o conducere nouă acolo și va trebui să punem apa și canalizare, va trebui să spargem asfaltul, dacă îl refacem. Înseamnă zeci de milioane de lei care se vor cheltui inutil”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.E OFICIAL! A PĂRĂSIT PRO TV-ul! La ce post a plecat UNUL DINTRE CEI MAI ÎNDRĂGIȚI ȘI MAI VECHI OAMENI ai PRO-ului