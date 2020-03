Ionel Dancă, şeful Cancelariei premierului, a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, că Executivul a aprobat Hotărârea ce privește reorganizarea ANAF.

Hotărârea de Guvern prevede, între altele, reducerea a 2.000 de posturi din structurile ANAF.

Scopul, a precizat el, este eficientizarea instituției.

„O altă hotărâre de guvern aprobată în şedinţa din această seară a vizat reorganizarea ANAF pentru reducerea unui număr de 2000 de posturi din structurile ANAF. Este un proiect de hotărâre de guvern ca urmare a măsurilor de reorganizare şi eficientizare a activităţii ANAF de la Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat Ionel Dancă, la finalul ședinței de guvern de marți.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.