Ionel Dancă: Guvernul a adoptat o OUG privind simplificarea procedurilor de derulare a achiziţiilor publice (VIDEO)

Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului, a anunțat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că liberalii au adoptat o Ordonanță de Urgență menită să simplifice procedurile de derulare a achizițiilor publice, mai ales în domeniul fondurilor europene. O OUG similară a fost adoptată și în trecut de Guvernul Orban, dar aceea a fost atacată de Instanța Supremă la Curtea Constituțională, pe motiv că prevede sancțiuni în cazul judecătorilor care întârzie deliberarea unor situații reclamate. Judecătorii CCR au dat dreptate Instanței și au stabilit că articolul în cauză este neconstituțional. Acesta nu mai apare în noua Ordonanță de Urgență, a explicat Dancă.

Guvernul condus de Ludovic Orban a adoptat, în ședința de miercuri, o Ordonanță de Urgență al cărei scop este să simplifice procedurile privind derularea achizițiilor publice. Anunțul a fost făcut la finalul discuțiilor de către Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului.

„Un alt proiect de act normativ are obiectivul de a simplifica procedurile de derulare a achiziţiilor publice, în mod special în domeniul fondurilor europene. Este vorba de o Ordonanţă de Urgenţă care a fost contestată la Curtea Constituţională pentru că impunea sancţiuni judecătorilor în situaţiile în care aceştia întârziau deliberarea unor situaţii reclamate privind achiziţiile publice. Această menţiune a fost declarată neconstituţională. Noi am adoptat acum o nouă Ordonanță de Urgență care elimină această prevedere, pentru a o pune în acord cu decizia Curții Constituționale”, a explicat Ionel Dancă, la finalul ședinței de Guvern de miercuri.

După-amiază, Guvernul Orban și președintele Klaus Iohannis vor prezenta planul de relansare economică pregătit de liberali. La eveniment vor participa și reprezentanți ai misiunilor diplomatice.

