Ionel Dancă: Guvernul a sesizat CCR pentru un conflict de natură constituțională provocat de depunerea moțiunii. Cerem PSD să amâne sau să programeze dezbaterea și votul după pronunțare

UPDATE, 21 august, ora 11 // Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului, a anunțat că Guvernul României a sesizat Curtea Constituțională în privința unui conflict de natură constituțională provocat de depunerea moțiunii de cenzură de către PSD. „Întreaga” procedură de depunere „este virusată de numeroase vicii constituționale”, a subliniat oficialul liberal, care a cerut PSD „să amâne sau să programeze” dezbaterea și votul din Parlament după pronunțarea CCR.

