Ionel Dancă: Pacienții asimptomatici și cei cu forme ușoare de COVID-19 vor putea fi monitorizați și asistați de medicii de familie, a căror implicare e esențială / Bugetul Ministerului Sănătății, suplimentat cu 570 milioane lei (VIDEO)

Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului, a prezentat vineri cele mai recente măsuri ale Guvernului în răspunsul național la criza sanitară COVID-19. Oficialul a anunțat că a fost adoptată o Ordonanță de Urgență prin care pacienţii asimptomatici sau cu forme uşoare de COVID-19 vor fi monitorizaţi şi asistaţi medical de către medicii de familie, urmând ca pentru acest serviciu medicii de familie să primească 105 lei pentru un pacient. De asemenea, printre altele, el a precizat că bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat cu 570 de milioane de lei din Fondul de Rezervă.

