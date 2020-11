Ionel Dancă: În România, funcționează un set de măsuri care a injectat în economie 68 de miliarde de lei. Niciun alt guvern, nici la nivel european, nu a reușit să producă în același ritm un astfel de pachet de sprijin (VIDEO)

Ionel Dancă, șeful Cancelariei Prim-ministrului, susține că în România, în momentul de față, „funcționează un pachet de măsuri și de programe economice care a injectat în economia românească până acum 68 de miliarde de lei”. „Sunt sume enorme injectate de acest guvern, așa cum niciun alt guvern, nici măcar la nivel european, nu a reușit în același ritm să producă un astfel de pachet de sprijin”, a spus oficialul, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

