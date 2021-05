Ionel Dancă: Pe infrastructură rutieră și feroviară avem peste 7,5 miliarde de euro prin PNRR / Granturile vor fi o injecție masivă de fonduri europene în proiecte aflate într-un stadiu avansat (VIDEO)

Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, a explicat că votul privind ratificarea Tratatului EURATOM, dat miercuri de Parlamentul României, a fost dat într-adevăr pentru ca UE să se poată împrumuta ca să finanțeze Mecanismul de redresare și reziliență, însă blocul comunitar se împrumută la condiții de rating și de cost similare cu cele ale Germaniei, nu cu cele „ale țărilor mai puțin dezvoltate sau care au un risc crescut pe piețele financiare”.

