Ionel Dancă (PNL): Noi am sesizat CCR nu pentru că ne-ar fi frică de moțiunea de cenzură, ci pentru a opri un abuz de interpretare a Constituției (VIDEO)

Guvernul a sesizat vineri Curtea Constituțională cu privire la un posibil conflict de natură constituțională provocat de depunerea moțiunii de cenzură de către PSD. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Talk B1”, Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului, a declarat că decizia de sesizare a CCR a fost luată în încercarea de a opri ”un abuz de interpretare a Constituției, în sensul în care s-ar putea depune o moțiune de cezură într-o sesiune parlamentară convocată în mod extraordinar de către o majoritate parlamentară efemeră”.

Liberalul a mai susținut că moțiunea de cenzură depusă de PSD este ”o bazaconie cap-coadă” care nu are niciun fundament.

„În privința moțiunii de cenzură, trebuie să plecăm de la originea acestei ințiative, respectiv ce a dorit PSD cu această acțiune. Este clar că citind textul moțiunii de cenzură... hârtia suportă orice, dar nici chiar atât. Este o bazaconie cap-coadă toată această moțiune, nu există niciun motiv serios pentru care să ceri demiterea Guvernului în acest moment . România trece printr-o situație dificilă în acest moment. Criza sanitară nu s-a încheiat, situația economică este una sensibilă și dificilă în continuare și tot ceea ce ar lipsi României în acest moment este să suprapunem peste aceste crize o criză politică, guvernamentală”, a declarat Ionel Dancă.

În acest context, reprezentantul Guvernului a prezentat motivele pentru care Executivul a sesizat CCR cu privire la depunerea moțiunii de cenzură.

”Este un demes politicianist, făcut pe genunchi de PSD, până și acei corifei juridici ai partidului cred că s-au dat la o parte din susținerea acestui demers pentru că nu au respectat nici măcar o minimă rigoare constituțională. Cum poți să prezinți moțiunea de cenzură într-o sesiune extraordinară fără să ceri votul plenului pentru dezbaterea și votul acestei moțiuni, lăsând la voi întâmplării ce se va întâmpla, dacă moțiunea va fi dezbătută și votată în altă sesiune, ceea ce este flagrant împotriva prevederilor constituționale și a regulamentului de funcționare ale celor două Camere ale Parlamentului. Ca să nu mai vorbim de faptul că textul Constituției pentru orice om normal la cap are un anumit sens, respectiv faptul că în Constituție se prevede o limitare a parlamentarilor la semnarea unei singure moțiuni pentru o sesiune parlamentară arată clar că voința celor care au redactat Constituția a fost de a limita acest abuz al unui partid politic populist care va putea oricând să convoace o sesiune extraordinară și dă depună o moțiune de cenzură.CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Noi am sesizat Curtea Constituțională nu pentru că ne-ar fi frică de o astfel de moțiune de cenzură, ci pentru a opri un astfel de abuz de interpretare a Constituției, în sensul în care s-ar putea depune o moțiune de cezură într-o sesiune parlamentară convocată în mod extraordinar de către o majoritate parlamentară efemeră”, a mai spus Ionel Dancă.

PSD va anunța marți, „cel mai probabil”, data în care va fi votată moțiunea de cenzură la adresa cabinetului liberal condus de Ludovic Orban, a precizat senatorul Lucian Romașcanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.