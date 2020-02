Ionel Dancă (PNL): „Nu ne lăsăm judecați de PSD care a lăsat în urmă un dezastru bugetar”

Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului interimar, a fost alături de Florin Cîțu, interimar la Finanțe și propus pentru funcția plină, la audierile din Parlament, și a precizat că liberalii nu se lasă „judecați de PSD care a lăsat în urmă un dezastru bugetar”.

„Am fost alături de Florin Cîțu astăzi la audierile din Parlament. Nu am avut emoții pentru Florin în fața unor circari de profesie în finantele publice. Nu ne lăsăm judecați de PSD care a lăsat în urmă un dezastru bugetar iar noi, in trei luni, am început să reparam ceea ce a stricat PSD in trei ani. Am preluat guvernarea singuri când nimeni nu a vrut să fie alături de noi și in continuare suntem singuri impotriva tuturor celorlalți politicieni, mai vechi sau mai noi. Asta s-a vazut azi la audierile lui Florin Cîțu, Marcel Vela sau Costel Alexe. #DoarPNL”, a scris Ionel Dancă, pe Facebook.