Ionel Dancă: „Programul de guvernare al PNL a fost actualizat. Este prima zi din restul zilelor necesare pentru declanșarea alegerilor anticipate”

Programul de guvernare cu care PNL cere Parlamentului votul de învestitură a fost actualizat, în sensul că au fost eliminate măsurile realizate în cele trei luni petrecute la Palatul Victoria, și au fost adăugate alte angajamente pe termen scurt, a anunțat Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului demis și, totodată, nominalizat, luni dimineață.

„Programul de Guvernare PNL a fost actualizat. Au fost scoase o mare parte dintre angajamentele asumate si deja realizate in trei luni de guvernare si adaugate noi masuri pe termen scurt. Lista ministrilor, la fel, este gata. Urmeaza sa fie aprobate in aceasta dimineata in Biroul executiv de conducere al PNL si depuse astazi la Parlament. Este prima zi din restul zilelor necesare pentru declansarea alegerilor anticipate. #VremAnticipate”, a scris Ionel Dancă, pe Facebook.