Amendamentele PNL adoptate la proiectele de lege pentru care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament. Propunerile ALDE și USR, respinse (VIDEO)

Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, a anunțat joi la prânz amendamentele acceptate de Guvernul PNL la proiectele de lege pentru care urmează, în aceeași zi, să-și agajeze răspunderea în Parlament.

Guvernul Orban îşi asumă joi răspunderea în Parlament pe Legile Justiţie, abrogarea Ordonanței de Urgență 51 privind transportul interjudețean şi pe Legea plafoanelor bugetare.

Dancă a anunțat că din primul proiect vor fi scoase prevederile referitoare la prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor și la amânarea trecerii la completurile de trei judecători, la instanţele de apel. Asta deoarece senatorii și-au dat deja votul miercuri.

„Grupul parlamentar al PNL a propus amendamentul de abrogare a acestor prevederi din proiectul de lege pentru care urmează să ne angajăm răspunderea și a rămas în vigoare angajarea răspunderi Guvernului în ce privește amânarea termenului pentru creșterea vechimii în vederea accederii magistraților la Institutul Național de Magistratură”, a declarat Dancă, la finalul ședinței de guvern de joi.

