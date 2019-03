Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, a publicat duminică o analiză în care vorbește despre "falimentul promisiunilor electorale ale PSD – ALDE".

Liberalul arată că, la mai mult de doi ani de la preluarea guvernării, programul economic al coaliției de guvernare s-a transformat într-o "cacealma" socială și politică pentru majoritatea românilor.

Iată care sunt măsurile de reducere a taxelor care au intrat la capitolul "discutate și uitate", potrivit analizei publicat de Ionel Dancă pe pagina sa de Facebook:

"- Neimpozitarea tuturor veniturilor sub 2000 lei/lună de la 1 ianuarie 2018. Impozit zero pentru veniturile medicilor și IT-iștilor. Dimpotrivă, angajaților din IT le-au scăzut veniturile în urma tranferului contribuțiilor sociale.

- Reducerea contribuțiilor sociale de la 39,25% la 35% de la 1 ianuarie 2018. Dimpotrivă, taxarea muncii a crescut în urma trasnferului de contribuții sociale pentru că noile contribuții de 35% pentru angajat și 2,25% pentru angajator se aplică la un salariu brut mai mare / Taxarea muncii a crescut și mai mult pentru cei cu contracte part-time care acum plătesc contribuții sociale la nivelul unui salariu minim pe economie pentru un contract cu normă întreagă / În schimb, au redus transferurile din contribuțiile sociale pentru Pilonul 2 de pensii private de la 5% la 3,75% din salariul brut, afectând grav funcționarea și rentabilitatea Pilonului 2 de pensii.

- Reducerea contribuțiilor sociale pentru grupa I de muncă de la 31,3% la 29% și de la 36,3% la 33,3% pentru grupa II de muncă de la 1 ianuarie 2018. Dimpotrivă, pentru pensionarii în plată din grupele I și II de muncă nici până în prezent nu au recalculat nivelul pensiilor conform legilslației în vigoare.

- Reducerea TVA la 18% de la 1 ianuarie 2018, TVA zero pentru vânzarea de locuințe și TVA de 9% pentru publicitate de la 1 martie 2017.

- Eliminarea supra-accizei la carburanți de la 1 ianuarie 2017 (a fost eliminată și reintrodusă în septembrie 2017).

- Eliminare impozitului de 46 lei/ha pentru terenurilor agricole de la 1 ianuarie 2018.

- Impozit zero pentru autovehicule cu o capacitate mai mică de 1600 cmc. de la 1 ianuarie 2018.

- Impozit zero pe dividende de la 1 ianuarie 2018. Dimpotrivă, au introdus contribuții de asigurări de sănătate de 10,5% pentru dividende la nivelul salariului minim pe economie.

- Impozit zero pentru veniturile sub 24.000 lei pe an din activități independente (artiști, jurnaliști, arhitecți, avocați etc.) de la 1 ianuarie 2018.

- Eliminarea contribuțiilor de asigurări sociale de 10,5% și de sănătate de 5,5% pentru activități independente (PFA, drepturi de autor, avocați, experți contabili etc.) de la 1 ianuarie 2018.

- Deduceri din impozitul pe venit de 1600 lei/an/copil pentru familii cu venituri mai mici de 5000 lei/lună."

Purtătorul de cuvânt al liberalilor susține că majorările de salarii și pensii promise de PSD - ALDE au fost "minciuni sfruntate acoperite prin scamatorii contabile" care au crescut veniturile doar pe hârtie:

"- Creșterea pensiilor a fost o mare țeapă pentru că majorarea punctului de pensie a fost mai mică decât dacă ar fi aplicat formula de indexare a punctului de pensie din legea în vigoare (cu 100% din rata inflației și jumătate din creșterea slariului mediu brut pe economie). De fapt, prin neaplicarea formulei de indexare din lege, PSD și ALDE au tăiat pensiile în 2018 și în 2019.

- În 2018, pensiile trebuiau să crească cu peste 7% de la 1 ianuarie. Prin creșterea punctului de pensie cu 10% abia de la jumătatea anului, pensionarii au pierdut 240 lei în 2018 la o pensie medie de 1000 de lei.

- În 2019, pensiile trebuiau indexate cu 9% de la începutul anului însă nivelul punctului de pensie a fost înghețat la valoarea din iulie 2018 până în septembrie 2019.

- Prin neaplicarea formulei de indexare a pensiilor de la începutul anului cu 9%, pensionarii pierd 540 lei în 2019 la o pensie medie de 1100 lei.

De asemenea, Ionel Dancă mai arată că puterea de cumpărare a românilor a scăzut în timpul actualei guvernări:

"- La preluarea guvernării, în ianuarie 2017, inflația era de 0,1% însă în doi ani, guvernarea populistă PSD – ALDE a generat o creștere explozivă a inflației care a urcat la 3,3% la sfârșitul anului 2017 și a încheiat anul 2018 cu 4,6% după ce a atins vârfuri în cursul aceluiași an și de 5,4%.

- La anumite categorii de produse, esențiale pentru viața de zi cu zi a românilor, prețurile au luat-o razna în doi ani, ceea ce face ca inflația resimțită de fiecare român să fie mult mai mare decât cea statistică.

- În ianurie 2019, față de prima lună a guvernării PSD – ALDE, gazele s-au scumpit cu 18%, energia electrică cu 14,5%, combustibilii cu 11%, legumele cu 30%, cartofii cu 40%, carnea cu 10%, laptele și pâinea cu 8%, ouăle și untul cu 25% ș.a.m.d."