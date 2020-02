Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului interimar Ludovic Orban, susține că politicienii din PSD „sunt ultimii care ar trebuie să mai aibă curajul să vorbească” pe tema coronavirus, în condițiile în care, când a venit la guvernare, PNL a găsit stocuri goale în rezervele statului în ceea ce privește materialul sanitar de urgență.

„Cei de la PSD sunt ultimii care ar trebui să mai aibă curajul să vorbească. În rezervele statului am găsit stocuri zero în ceea ce privește materialul sanitar de urgență: măști, combinezoane, biocide, aparate medicale necesare de diagnosticare, kit-uri de diagnosticare. Pentru ei, o astfel de situație nu era posibilă, nu era prevăzută. A trebuit să dăm OUG tocmai pentru a putea face achiziții în regim de urgență, de termo-scannere care să fie instalate în aeroporturi, să achiziționăm măști, combinezoane pentru intervenția personalului în relația cu cei suspectați de astfel de infecții. În acest moment suntem cu procedurile în desfășurare. PSD mai bine ar fi să tacă pe acest subiect. Este absolut iresponsabil din partea lor că nu numai că vorbesc pe un subiect unde au dovedit clar incompetență și incapacitate, dar vorbesc pe un subiect care alarmează populația. Se folosesc în mod cinic de o situație dificilă pe plan mondial, în Europa, dar și pentru România, care în acest moment a intrat în zona de expunere maximă de risc față de această epidemie, pentru că avem o comunitate foarte mare de români în nordul Italiei. Suntem în alertă față de orice posibil caz de infecție”, a declarat Dancă, marți seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.