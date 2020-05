Ionel Dancă: Românii sunt chemați să aleagă între a-și proteja viața și un comportament ce pune în pericol sănătatea publică / În ce temei juridic se vor da amenzile după 15 mai (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni că, după instituirea stării de alertă, în localitate se va circula fără declarație pe proprie răspundere, iar deplasările în afara localității se vor face în baza unei „declarații verbale” care, însă, va trebui dovedită cumva, cu un act sau cu o adresă. Ulterior, Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, a declarat, pentru B1 TV, că măsurile anunțate de Tătaru sunt propuneri formulate de Institutul Național pentru Sănătate Publică. Acestea se află acum în dezbatere și nu reprezintă decizii. Hotărârile definitive vor fi luate în baza unor analize, în preajma zilei de 15 mai. Dancă a mai spus că remarcă presiunea populației, care pare să se fi săturat de măsurile restrictive impuse în contextul epidemiei de coronavirus. Acesta a precizat că, la fel ca până acum, românii au de ales între a-și proteja sau nu sănătatea. Ionel Dancă s-a mai referit, în intervenția pentru B1 TV, și la modul în care vor fi aplicate amenzile după data de 15 mai.

Șeful Cancelariei premierului a declarat, pentru B1 TV, că se observă presiunea din partea populației în sensul relaxării restricțiilor ce au fost impuse pentru limitarea COVID-19. Totuși, decizii în acest sens vor fi luate abia în jurul datei de 15 mai, când se va produce trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, și doar după analize minuțioase. Despre declarațiile ministrului Sănătății, privind deplasarea în interiorul și între localități după mijlocul lunii mai, Dancă a precizat că acestea sunt doar niște propuneri ale Institutului Național de Sănătate Publică.

„Aș vrea să clarific puțin, pentru că s-a lăsat impresia unor declarații contradictorii din partea membrilor Guvernului. Până la momentul încetării stării de urgență și instituirii stării de alertă nu e luată nicio decizie, ce se va întâmpla pe perioada stării de alertă. Până atunci facem toate analizele și evaluările posibile, astfel încât la final să adoptăm cele mai bune decizii, să ne permită o relaxare graduală a măsurilor restrictive, fără a pierde tot ce am câștigat în aceste două luni de eforturi împreună cu toți românii.

Ce spune ministrul Sănătății sunt chestiuni publicate de INSP, cu privire la modul în care se pot desfățura deplasările în interiorul sau în afara localității. Deocamdată nu avem o decizie luată. Deciziile se vor lua în baza hotărârilor Comitetului Național pentru SItuații de Urgență, la recomandarea Comitetului Științific. O decizie clară vom avea la momentul încetării stării de urgență și când vom institui starea de alertă. Până atunci, sunt tot felul de propuneri și noi chiar invităm cetățenii să se exprime cu privire la aceste propuneri ale INSP. Acum avem analize”, a explicat Ionel Dancă, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.