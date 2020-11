Ionel Dancă: Salariul mediu net al angajaților din România va crește până la 1000 Euro pe lună în 2024 prin aplicarea programului de guvernare al PNL

Șeful cancelariei premierului, Ionel Dancă, a precizat că salariul mediu net al angajaților din România va crește până la 1000 Euro pe lună în 2024. Acest lucru va fi posibil dacă va fi aplicat modelul de dezvoltare economică propus de PNL în programul său de guvernare:

“Salariul mediu net al angajaților din România va crește până la 1000 Euro pe lună în 2024 prin aplicarea modelului de dezvoltare economică propus de Partidul Național Liberal în Programul de Guvernare #DezvoltamRomânia.

Majorarea salariilor din România, de la cca 3200 lei pe lună în 2020 până la aproape 4800 lei pe lună în 2024, se bazează pe modelul liberal de creștere economică care va duce la un avans al economiei de peste 6% în 2024.

Guvernul liberal va realiza în următorii ani cele mai mari investiții cu din ultimii 30 de ani, cu fonduri europene în valoare de 80 miliarde de Euro, care vor accelera creșterea economică a României și vor susține dezvoltarea economiei private care va crea peste 560.000 de noi locuri de muncă mai bine plătite până în 2024”, susține Ionel Dancă într-o postare pe Facebook.

Acesta susține că modelul liberal de dezvoltare economică va duce la creșterea puterii de cumpărare a tuturor veniturilor salariale din România în condițiile unei inflații scăzute de cca. 2% și fără majorări de taxe și impozite:

“Spre deosebire de PSD care a irosit anii de creștere economică pentru pomeni sociale populiste, care au fost făcute scrum prin creșterea prețurilor și a taxelor, modelul liberal de dezvoltare economică va duce la creșterea puterii de cumpărare a tuturor veniturilor salariale din România în condițiile unei inflații scăzute de cca. 2% și fără majorări de taxe și impozite”, ami precizează Ionel Dancă.

Acesta subliniază că inclusiv mpsurile adoptate în ultimul an de guvernul PNL va contribui la creșterea salariului mediu net:

“Un alt argument pentru creșterea salariului mediu net până la 1000 Euro pe lună până în 2024 este ceea ce am reușit în acest an de criză prin măsurile adoptate de Guvernul PNL. Câștigurile salariale ale românilor au crescut cu 7,8% în luna septembrie din acest an de criză față de perioada de creștere economică din 2019, pe care PSD a reușit să o facă praf, lăsând vistieria României goală și cu datorii uriașe.

Dacă în cea mai dificilă perioadă de criză pentru România, am salvat locurile de muncă și salariile românilor au crescut cu aproape 8%, în condiții de normalitate și stabilitate și fără pericolul unor măsuri populiste de la PSD, o guvernare liberală cu o majoritate parlamentară responsabilă va putea face mult mai mult pentru România și pentru români în următorii 4 ani.

E simplu! Se poate ca salariul mediu net din România să ajungă la 1000 Euro pe lună doar fără PSD, fără o majoritate PSD în Parlamentul României care să distrugă modelul liberal de creștere economică. #DezvoltamRomania #RomaniaFaraPSD”, mai precizează Ionel Dancă.