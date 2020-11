Ionel Dancă: Spre deosebire de alte state unde medicii au protestat, la noi personalul medical s-a implicat chiar până la limita epuizării. De nouă luni de zile sunt în prima linie (VIDEO)

Ionel Dancă, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a lăudat personalul medical din România pentru că a înțeles „sarcina și responsabilitatea” care vin odată cu misiunea lor și că s-a „implicat chiar până la limita epuizării”. „De nouă luni de zile sunt în prima linie și, fără efortul lor, cu siguranță că nu am fi reușit să limităm răspândirea virusului”, a subliniat oficialul, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician cu Silviu Mănăstire.

