După ce peste 500 de membri USR au semnat o scrisoare publică adresată „Echipei Barna”, prin care au cerut ca disidenții să nu mai fie „hărțuiți” de actuala conducere și ca liderul formațiunii să nu mai facă scut în jurul apropiaților săi, deputatul Ionuț Moșteanu a afirmat, în direct pe B1 TV, că „nu toți sunt importanți”.

Episodul a avut loc în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, când Ionuț Moșteanu a declarat că USR este „absolut integru și este cel mai integru partid, care a existat vreodată în România”.

Chestionat cu privire la această așa-zisă „integritate”, având în vedere că doar cu o zi înainte peste 500 de membri au criticat public „Echipa Barna” tocmai pentru acest aspect, Ionuț Moșteanu a răspuns: „Nu sunt extrem de importanți”.

„Dumneavoastră ați spus că toți sunt importanți și eu am spus că nu toți sunt importanți, aceasta a fost discuția mai devreme. Haideți să fim atenți la cuvinte”, a reluat el, când a fost rugat să-și lămurească poziția.

Totodată, deputatul USR a vorbit și despre o declarație făcută anterior la RFI, când a sugerat că 500 de membri nu înseamnă nimic raportat la totalul de 20.000.

„Am spus că sunt câteva sute de oameni, care au scris scrisoarea aceasta. Tot în aceeași declarație, am spus că sunt alte sute și mii de oameni, care preferă să fie tăcuți și care muncesc în partidul acesta dinainte. Acum nu putem să ne batem în scrisori, care strânge mai multe semnături, că nu despre asta e vorba”, a adăugat deputatul USR Ionuț Moșteanu.

