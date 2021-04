Ionuț Moșteanu (USR-PLUS), despre coaliție: Important e să stabilim niște lucruri care probabil au fost lăsate de-o parte, crezând că o să meargă în aceeași direcție fără să fie foarte clar spuse sau scrise (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR-PLUS, a vorbit despre discuțiile din cadrul coaliției de guvernare, o nouă rundă urmând să aibă loc chiar marți de la ora 16, și susține că important este să fie stabilite „niște lucruri care probabil au fost lăsate de-o parte, crezând că o să meargă în aceeași direcție fără să fie foarte clar spuse sau scrise”.

