Ionuț Pucheanu (PSD), primarul din Galați: Am îndeplinit 85% din promisiuni / Despre înțelegerea locală a Dreptei: „Să le dea Dumnezeu sănătate că au gândit așa, că tare bine-mi e” (VIDEO)

Ionuț Pucheanu, primarul PSD din Galați, a declarat vineri, pentru B1 TV, că a îndeplinit 85% din promisiunile făcute acum patru ani. El a insistat că mai are nevoie de un mandat și, în general, primarilor nu le ajunge doar un mandat, deoarece legislația și termenele de respectat fac practic imposibilă realizarea a numeroase proiecte într-un asemenea interval. Pucheanu s-a arătat încrezător că gălățenii îl vor vota din nou, și asta deoarece a făcut multe pentru oraș, dar și pentru că principalele partide de Dreapta s-au poziționat dezastruos în această bătălie electorală.

Primarul social-democrat al Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat, pentru B1 TV, că a realizat 85% din ceea ce și-a propus la începutul mandatului. El a subliniat că un primar are nevoie de mai mult de patru ani pentru a-și duce la îndeplinire toate proiectele, de vină fiind birocrația, legislația în vigoare și nenumăratele termene pe care trebuie să le respecte.

„Dacă ne uităm la poveștile de succes pe care începem să le avem și în România, eu aș merge pe minim două - trei mandate. Cred că domnul Boc (Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca - n.r.) știe mai bine decât mine cât de greu e. Pleci în niște proiecte pe care nu le poți finaliza strict în patru ani de zile pentru că, efectiv, legislația în vigoare, toate termenele pe care trebuie să le respecți efectiv aproape că te pun în imposibilitatea finalizării proiectelor în patru ani de zile. Dacă ne uităm puțin în vestul Europei, veți vedea că mandatul de patru ani de zile a cam început să dispară, pentru că comunitățile și guvernele au înțeles că patru ani e efectiv prea puțin ca un primar să ducă la îndeplinire toate promisiunile electorale sau tot ce și-a propus să facă”, a declarat Ionuț Pucheanu, pentru B1 TV.

Întrebat cât din promisiunile de acum patru ani a reușit să ducă la îndeplinire, primarul a răspuns: „Aproximativ 85%. Eu cred că e un procent foarte bun. 100%... N-am auzit până acum ca, în patru ani de zile, un primar să reușească să ducă la bun sfârșit tot ce și-a propus în primul mandat. Prin urmare, modul în care se desfășoară licitațiile, drumul anevoios prin care trebuie să treacă un proiect cap-coadă te pun în imposibilitatea ca, în patru ani, să poți atinge 100% din tot ce ai promis la începutul mandatului”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.