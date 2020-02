Ionuț Simionca: Guvernul Orban trebuia să-și asume răspunderea pe proiectul PMP privind reducerea numărului de parlamentari la 300 (VIDEO)

Deputatul Ionuț Simionca ar fi preferat ca Guvernul Orban să își asume răspunderea pe proiectul PMP privind reducerea numărului de parlamentari la 300, și nu pe revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Imaginați-vă cel mai negativ scenariu. Pică Guvernul Orban și rămânem cu un interimat. Dacă, pe majoritatea din Biroul Permanent, social-democrații întind această situație pentru o perioadă de două, trei luni? Ce facem? Rămânem cu un premier care nu poate da nici ordonanțe de urgență, nu avem nici primari în două tururi, nici președinți de consiliu județean aleși prin votul consilierilor. Nu am făcut nimic, am blocat țara”, a afirmat Simionca, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Referitor la declanșarea alegerilor anticipate, deputatul PMP a afirmat: „Dacă chiar atât de mult își doresc cei din PNL să ajungă la anticipate, puteau să vină după această mișcare cu o altă asumare a răspunderii. Pe reducerea numărului de parlamentari la 300, proiectul PMP. Cu siguranță, atunci parlamentarii PSD erau mult mai enervați pe acest subiect. Eu nu spun că a făcut un lucru rău că a girat cu mandatul său premierul primari în două tururi. Foarte bine că a făcut acest lucru, că ni l-a promis și nouă, și celor din USR, dar din punctul meu de vedere cred că era o soluție care era mult mai împăciuitoare. Evitam o criză politică. Românii sunt sătui de crize politice”.

