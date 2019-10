Ionuț Simionca (PMP): Aveam marți 18 proiecte necesare pentru România în Camera Deputaților. N-a mai fost votat niciunul, pentru că PSD a lipsit astfel încât Goga să nu-și piardă mandatul (VIDEO)

Deputatul PMP Ionuț Simionca a declarat marți seară, în direct pe B1TV, că 18 proiecte „importante pentru România” au fost sabotate de faptul că parlamentarii PSD au lăsat ședința din Camera Deputaților fără cvorum, astfel încât votul pentru încetarea mandatului lui Octavian Goga să fie invalidat.



„Cei din PSD, când s-a ajuns la vot, au scos cartelele de vot. În lipsă de cvorum s-a încheiat ședința și, cum spunea și colegul de la USR, aveam astăzi 18 proiecte importante pentru România. Aveam multe proiecte necesare, care trebuiau să fie implementate cât de repede, dar se pare că cei din PSD nu sunt interesați de proiectele pentru români, ci doar să-și salveze penalii, oamenii care pot să le dea un vot la această moțiune”, a povestit Ionuț Simionca, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Așadar, deputații trebuiau să voteze, marți, cu privire la încetarea mandatului lui Octavian Goga, social-democratul care a fost condamnat definitiv, în 2018, la închisoare cu suspendare. Totuși, dacă PSD ar fi încuviințat acest lucru, în locul unui deputat de-al său ar fi venit unul de la PMP - pentru că Goga fusese ales, în decembrie 2016, pe listele formațiunii conduse de Eugen Tomac - iar astfel actuala putere ar fi pierdut un vot la moțiunea de cenzură de joi.



„Am propus să schimbăm punctele de votare, vacantarea locului de deputat a domnului Goga să o punem de pe poziția a 16-a, pe prima poziție. Să nu facă PSD vreo șmecherie și să rămână acest domn în Parlament. Noi voiam să vacantăm locul, urmând să depună jurământul un alt parlamentar, de la PMP. Dacă se întâmpla acest lucru, Opoziția avea un vot în plus la moțiune.



Astăzi nu avem un vot în plus la moțiune din cauza jocului făcut de PSD. Se dă o bătălie foarte crâncenă pe această moțiune. Noi, Opoziția, încercăm să strângem fiecare vot și să avem forță să trecem această moțiune. Cei din PSD încearcă orice tertip, în orice fel să mai aibă un vot în plus, să mai cumpere un parlamentar, să mai convingă un parlamentar”, a adăugat Ionuț Simionca.

