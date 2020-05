Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a subliniat că încă nu poate fi cazul de reluarea competițiilor, ci exclusiv de faza de pregătire. Astfel, demnitarul a prezentat „regulile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cluburile sportive sau loturile naționale, loturile olimpice, care doresc să își reînceapă antrenamentele”.

„O serie de măsuri generale, măsuri foarte ușor de înțeles, foarte ușor de aplicat, care, bineînțeles, după data de 15 mai vor trebui aplicate și respectate. Țin, în foarte mare măsură, de respectarea distanței între persoane și de respectarea unor măsuri de igienă. Săptămâna viitoare vom organiza o nouă conferință de presă pentru a da toate detaliile despre cum se vor putea pune în practică aceste măsuri și, bineînțeles, cum se vor putea face aceste sporturi după data de 15 ma, îndată ce vom oficializa și un document, împreună cu Ministerul Sănătății, în acest sens. Vreau să vă spun că este doar faza I a unui traseu care va fi de lungă durată, la capătul căruia toate sporturile vor putea reveni la normal, dar, subliniez, epidemia este încă o realitate și trebuie să ținem cont mereu de evoluția ei”, a declarat Ionuț Stroe.

Demnitarul a adăugat că autoritățile „vor evalua periodic unde ne aflăm și dacă vom putea trece la următorul nivel, inclusiv la desfășurarea de competiții. Astăzi nu vom vorbi despre reluarea competițiilor, ci vom vorbi doar de faza de pregătire. Cum spunea și președintele (n.r. – Iohannis), bazele și sălile sportive nu se vor redeschide. Pentru cei care își doresc a practica sporturi de genul alergărilor sau exercițiilor fizice în aerul liber, o vor putea face în grupuri nu mai mari de trei persoane, dar regulile din acest ordin sunt măsuri care descriu starea de pregătire sportivă a celor profesioniști. Ordinul descrie regulile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cluburile sportive sau loturile naționale, loturile olimpice, care doresc să își reînceapă antrenamentele în condiții stricte de cantonament”.



Astfel, sportivii vor trebui să stea într-un regim deschis și să își desfășoare întreaga activitate în condiții controlate. Fiecare club care dorește să reînceapă antrenamentele, trebuie să dispună pentru cantonament de o bază proprie sau în uz exclusiv, cu spații de cazare, bucătărie, spații medicale, terenuri de antrenament, eventual săli de forță sau alte facilități necesare activității de antrenament. Baza sportivă are nevoie de personal administrativ și de suport, care să fie izolat alături de sportivi și antrenori, prin rotație, în ture minime de 14 zile. În interiorul bazelor sportive de cantonament, vor exista măsuri și reguli clare pentru sălile și terenurile de antrenament, pentru vestiare, bucătărie, spălătorie și zonele medicale. Trebuie asigurate toate echipamentele de protecție pentru personalul medical de la baza de antrenament și spații pentru cei suspecți de COVID-19 – dacă, Doamne, ferește, ne vom întâlni cu asemenea cazuri. Fiecare federație trebuie să își consulte cluburile, să vadă în ce măsură pot îndeplini aceste condiții și ce măsuri pot lua mai departe sau, eventual, avansa propuneri de completare a acestui ordin, prin regulamente interne ale fiecărei federații.

