Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, în direct pe B1 TV: Ne trebuie măsuri pentru limitarea focarelor din Liga 1 și pentru a corecta comportamentul participantelor (VIDEO)

Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a comentat situația fotbalului românesc, care este marcat de tot mai multe cazuri confirmate de COVID-19. În direct pe B1 TV, miercuri seară, demnitarul a explicat că „trebuie în mod urgent acționat sub forma adoptării unor măsuri”, care să limiteze focarele existente în Liga 1 de fotbal a României și să corecteze comportamentul participantelor în competiție.

