Ionuț Stroe: Sportul a avut un rol marginal în tot ce a însemnat decizie instituțională în România / Copiii nu au fost nici încurajați, apropo de modul în care sunt scutiți de la orele de educație fizică (VIDEO)

Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a declarat vineri, pentru B1 TV, că Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care prevede acordarea a 30.000 de vouchere a câte 300 de lei fiecare, pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță. Stroe a precizat că sportul românesc a înregistrat regrese în ultimii ani deoarece, până acum, factorii decizionali l-au tratat ca un subiect marginal. El a mai spus că, în școli, copiilor nu li se mai oferă posibilitatea de a face sport așa cum ar trebui. „Din păcate, nici încurajați nu au fost, apropo de modul în care sunt scutiți de la orele de sport”, a mai precizat acesta. Ministrul a mai afirmat că o problemă există și la cluburi, care au ajuns să fie subfinanțate. Rezultatul este că „avem o bază de selecție pentru viitorul sport de performanță mult, mult prea mică, comparativ cu ce aveam în anii 80-90 în România”.

„Pentru faza inițială, vor fi disponibile 30.000 de vouchere a 300 de lei. Acest voucher va fi individualizat, va fi nominal și va putea fi folosit în termen de șase luni de la dobândire”, a declarat ministrul Sportului, Ionuț Stroe, pentru B1 TV.

Ministrul a explicat motivele pentru care Guvernul a luat o astfel de măsură și obiectivele vizate: „Guvernul, prin aprobarea acestei Ordonanțe de Urgență, asigură primii pași în sport fiecărui copil prins în ciclul primar și gimnazial, pe care încercăm să-l încurajăm să practice sportul în mod constant și sistematic. Sunt cel puțin trei argumente în favoarea acestui demers. Primul e, evident, creșterea numărului de mici sportivi legitimați care practică sportul în cadru sigur, controlat și organizat, adică un cadru care-i asigură copilului posibilitatea de a face sport profesionist. În plus, există o mare nevoie, apropo de numărul de copii și tineri încadrați în forme de activitate sportivă. Cel de-al doilea e legat de valorile pe care sportul le reprezintă. E vorba de fairplay, de spirit de echipă, de corectitudine, de respect. Sănătatea e un aspect foarte, foarte important pentru copii, pentru tânăra generație. Ne dorim să îmbuntățim starea de sănătate a tinerilor”.

Ionuț Stroe și-a manifestat încrederea că această măsură va reuși să atragă copiii spre sporturile de performanță.

