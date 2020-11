Ionuț Stroe: Stadioanele din Capitală sunt în grafic. Ghencea și Arcul de Triumf ar putea fi inaugurate la final de noiembrie sau la început de decembrie / Nu există un scenariu pentru desfășurarea EURO într-o singură țară (VIDEO)

Jurnaliștii francezi de la reputatul cotidian Le Parisien susțin că EURO de anul viitor s-ar putea desfășura într-o singură țară, Rusia, din cauza pandemiei de COVID-19. Dacă se va concretiza, mutarea va afecta și Bucureștiul, unul dintre cele 12 orașe care trebuiau să găzduiască turneul final din 2021. Cu toate acestea, marți dimineață, în direct pe B1 TV, Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a precizat că „nu s-a comunicat nimic oficial” în acest sens și „nu există un asemenea scenariu”, ocazie cu care a anunțat că Stadionul Ghencea și Stadionul Arcul de Triumf vor fi inaugurate undeva la sfârșitul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie.

