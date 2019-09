Ipocrizia Vioricăi Dăncilă: Cum a ajuns șefa PSD să-l propună pe Teodor Meleșcanu la conducerea Senatului la mai puțin de două luni de când l-a remaniat de la ministerul de Externe 

PSD a decis să îl susţină pe Teodor Meleşcanu, fost ministru de Externe de la ALDE, la şefia Senatului. Astfel, Meleşcanu ar urma să îi ia locul şefului său de partid, Călin POpescu Tăriceanu, care a demisionat oficial, luni, de la conducerea camerei superioare a Parlamentului.

Anunțul făcut luni după-amiază de premierul Viorica Dăncilă, după discuții cu grupul parlamentarilor PSD, scoate la iveală ipocrizia șefei PSD în condițiile în care la mijlocul lunii iulie, deci în urmă cu mai puțin de două luni, aceasta l-a remaniat pe Meleșcanu de la conducerea Ministerului de Externe.

Teodor Meleșcanu, schimbat de la conducerea MAE după dezastrul de la votul din diaspora

Concret, după ședința Comitetului Executiv al PSD din 15 iulie, Viorica Dăncilă a anunțat că social-democrații au decis remaniarea ministrului de Interne, Carmen Dan, și a celui al Externelor, Teodor Meleșcanu, și înlocuirea lor cu Nicolae Moga și Ramona Mănescu.

Schimbarea lui Meleșcanu de la conducerea MAE a avut loc la aproape două luni de la dezastrul de la votul din diapora de la alegerile europarlamentare. Pe 26 mai, mii de români din străinătate au așteptat ore în șir la cozile formate în fața secțiilor de votare, iar unii dintre ei nici nu au mai apucat să-și exercite dreptul la vot înainte de închiderea urnelor. Amintim în acest context, că proasta gestionare a votului din străinătate i-a adus lui Meleșcanu demiterea de la șefia MAE și după alegerile prezidențiale din 2014.

Disputa Dăncilă-Meleșcanu pe tema rechemării lui George Maior

Mai recent, Viorica Dăncilă a avut un schimb de replici tăioase cu fostul membru al cabinetului său. Totul s-a întâmplat la finalul săptămânii trecute, iar mărul discordiei a fost atunci subiectul rechemării lui George Maior din postul de ambasador al României în SUA.

Dăncilă a declarat recent că nu a primit nicio solicitare de la Ministerul de Externe privind rechemarea lui Maior.

"Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Meleșcanu. O semnam și o trimiteam la Cotroceni, dacă primeam această solicitare. O să vorbesc cu doamna ministru Ramona Mănescu. Nu am primit niciun document pentru rechemarea lui George Maior. A fost o decizie politică la momentul acela, dar acea hârtie care trebuia trimisă la Cotroceni nu a venit”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi, 29 august, într-o conferință de presă.

Meleşcanu a contrazis-o însă pe șefa Guvernului și a susținut că documentul privind rechemarea din post a fost trimis spre avizare încă din 8 mai.

"Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost trimis spre avizare prim-ministrului, prin poşta specială, la data de 8 mai 2019, aşa cum rezultă din documentul de expediţie, urmând ca după avizarea de către dna prim-ministru să fie trimis preşedintelui României.

În ceea ce o priveşte pe dna prim-ministru, nu este pentru prima oară când rătăcește documentele pe care nu şi le asumă sau pe care nu doreşte să le respingă”, a transmis Meleșcanu, printr-un comunicat de presă.

Iar schimbul de replici dintre cei doi a continuat și vineri, 30 august, atunci când Dăncilă a negat din nou că ar fi primit de la fostul ministru de Externe documentul privind rechemarea în țară a ambasadorului României în SUA.

„Eu nu pot sa fac pierdut un document. Dacă l-aș fi primit l-aș fi semnat în prima clipă, fără ezitare”, a spus atunci premierul.

Dăncilă a revenit asupra subiectui și sâmbătă, după ședința Comitetului Executiv al PSD de la Mamaia. Liderul PSD a explicat atunci că a primit, în luna mai, o informare legată de rechemare a ambasadorului și a subliniat că a fost vorba doar despre o informare, nu despre o decizie.

"Ca să lămurim, nu am primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului SUA George Maior acasă. Am primit pe data de 7 sau 8 mai o informare prin poșta militară pe care am avizat-o legată de rechemarea din SUA, dar nu am primit nicio decizie privind rechemare a ambasadorului SUA", a spus Dăncilă.

Acum însă, în contextul nevoii PSD de a primi sprijin în Parlament din partea aleșilor ALDE și după propunerea ca Meleșcanu să preia șefia Senatului, subiectul rechemării lui George Maior nu mai pare a fi un motiv de dispută între Viorica Dăncilă și fostul șef al diplomației.

"Am lămurit și acest lucru. A fost o informare care a venit pe data de 7, 8 mai. Am înțeles că s-a întors din nou la MAE, la mine nu a venit decizia, a venit acel memorandum de informare, dar nu a fost o decizie. Nu a venit pe masa mea o decizie privind rechemearea domnului Maior", a declarat Viorica Dăncilă, luni, la Parlament.

Așadar, în mijlocul noii crize politice, PSD a schimbat strategia şi aproape că îi suflă partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, om cu om. Iar una dintre mișcările importante este tocmai propunerea lui Meleșcanu la șefia Senatului, propunere pe care acesta a acceptat-o, deși este încă membru ALDE, partid ieșit din coaliția de la guvernare.

Iar toate aceste mișcări de pe scena politică sunt tot atâtea indicii că liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pare că îi fuge partidul de sub picioare. B1.ro a analizat acest subiect într-un articol care poate fi citit AICI