Demascarea ipocriziei PSD: Nu au avut interes să afle câţi locuitori are în realitate România pentru a nu afecta numărul de mandate de parlamentari şi de consilieri locali

Numeroşi lideri PSD s-au plâns în urma atât după eşecul referendumului pentru familie, cât şi după alegerile din 26 mai, că nimeni nu ştie exact câţi mai suntem în România, iar numărul aflat în datele oficiale este unul supraestimat.

Jurnalismul Miron Damian demască însă această ipocrizie a social-democraţilor şi arată în mod clar că ei sunt responsabili pentru felul în care se calculează acum numărul de locuitori ai României şi le-a fost frică de o statistică reală deoarece dacă numărul scădea atunci ar fi dispărut şi mai multe mandate de parlamentari sau consilieri locali.

Mai exact, PSD ar fi trebuit să modifice felul în care se calculează populaţia, metoda folosită acum fiind după domiciliul pe care îl au în buletin, o procedură birocratică pe care mulţi o evită atunci când se stabilesc în altă localitate pentru a munci.

Redăm mai jos integral postarea lui Miron Damian:

Mă uit peste un raport oficial al Institutului Național de Statistică pe 2016, privind demografia. Numărul de locuitori pe județe și regiuni. În ciuda părerii (de medic, cică) a dlui deputat Rădulescu, statistica chiar ia în calcul sporul natural, negativ așa cum e. Dar, desigur, tot peste 22 de milioane de locuitori rămân, echivalentul a 18 milioane de votanți. Ce nu ia în calcul raportul e emigrația *efectivă*, în loc de asta raportul scrie și subliniază că ia în calcul doar emigrația *definitivă*.

Dacă vă întrebați ce-i aia, ca să fie definitiv emigrat un cetățean român trebuie să îndeplinească o procedură birocratică în direcția asta. La fel, ca să fie migrant intern, adică locuitor al unei alte localități, un cetățean trebuie să schimbe definitiv domiciliul în CI. Și asta, așa cum știți probabil, e o procedură birocratică, una făcută parcă într-adins să consume timp, bani și nervi. Și niciuna n-aduce vreun avantaj palpabil persoanei, din contră. E de mirare atunci că demografia oficială este neașteptat de stabilă în timp, în ciuda evidenței? E inexpicabil oare cum de am pierdut doar câteva sute de mii de locuitori, chit că știm că doar în Europa sunt câteva milioane bune?

Nu, nu e. Cum spuneam, e o ficțiune menținută intenționat de lege. Ce e de mirare este de ce problema asta care a fost reclamată de PSD încă din 2012 continuă să persiste șapte ani mai târziu, deși partidul a fost la guvernare în tot acest timp. Nu e ca și cum n-ar fi soluții banale, una imediată este să fie radiați din lista locuitorilor cei cărora le-a expirat cartea de identitate, cu tot cu copiii minori. S-ar reduce automat vreo 3 milioane de alegători (*). Sau pot fi considerați pentru scopurile legilor electorale ca având domiciliu necunoscut, fără prejudiciu asupra dreptului de vot, votanții absenți la ultimele trei cicluri electorale, de exemplu. S-ar mai duce probabil vreo unul-două milioane. Repet, banal. De ce n-a făcut PSD asta?

Simplu.

În caz că nu știați, legea leagă numărul de consilieri locali de cel al locuitorilor, între 3 și 400 de mii cresc în trepte de la 9 la 27. Or, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă am extrage din cei 22 de milioane vreo aproape un sfert. Ar dispărea probabil mii de consilieri locali, în principal din localitățile mici. Care e partidul preferat de rural și urbanul mic, care are cel mai mare număr de consilieri acolo?

Mai mult, și numărul de parlamentari este fixat de cel al locuitorilor la nivel de județ/circumscripție, prin așa numita normă de reprezentare. Un sfert de locuitori mai puțin ar duce la vreo sută de mandate de parlamentar tăiate (ca paranteză, nu e nevoie de referendumul lui pește prăjit, doar de respectarea legii actuale, raportată la situația de fapt). Mai mult, nu toate județele ar pierde la fel, migrația internă și externă sunt extrem de inegal distribuite (tot INS demonstrează asta). Circumscripții gen Cluj, Timiș, Sibiu sau Brașov se mențin sau chiar cresc în număr de locuitori *reali*, ceea ce înseamnă că alte circumscripții sunt și mai depopulate de locuitori, și ar trebui să rămână cu mai puține mandate. Ghici care e partidul care pierde cel mai mult din asta.

De asta, cum spuneam, dacă răscolește prea mult în „interesele ascunse” (hehehe) dl deputat PSD Rădulescu va da fără îndoială de proprii săi colegi. Și tot în aceeași ordine de idei, sper ca opoziția să stea pe fază la subiectul ăsta. Cum spunea un adagiu marțial, nu-ți întrerupe adversarul atunci când greșește. (CC Uniunea Salvați România - USR, Partidul Naţional Liberal)

(*) COMPLETARE: am descoperit tardiv că știrea celor 15 milioane de CI-uri valide e veche de 7 ani. Nu sunt convins că diferența până la 18 milioane erau CI-uri expirate, sau vechile buletine de identitate.