Irina Alexe, girată de USR PLUS pentru funcția de secretar de stat, a participat în 2015 la crearea legislației care i-a permis pensionarea la 42 de ani

Irina Alexe, controversata propunere din partea USR PLUS pentru funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), nu doar că a beneficiat de o legislație care în anul 2016 i-a permis să se pensioneze la vârsta de 42 de ani, dar a participat la crearea acestei legislații, un an mai devreme.

Irina Alexe, părtașă la legislația care i-a permis pensionarea la 42 de ani

Mai exact Irina Alexe, o apropiată a liderului PLUS, Dacian Cioloș, s-a pensionat profitând de prevederile Legii 223/2015, privind pensiile militare de stat. Aceasta a permis ca după 22 de ani de muncă să aibă o pensie de 13.000 de lei. Potrivit documentelor publicate de Camera Deputațiilor, în timpul elaborării proiectului legislativ, la dezbaterile din comisiile de specialitate a participat ca reprezentant din partea MAI însăși Irina Alexe, în calitate de secreatar general adjunct.

“La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: - din partea Guvernului:domnul prim-ministru interimar, Gabriel Oprea, domnul Mircea Duşa, Ministrul Apărării Naţionale, doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul din MApN, doamna Irina Alexe, secreatar general adjunct al MAI, domnul gl. Florin Maciu, locţiitor al secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul din MapN, domnul Valeriu Roşu, director adjunct al Casei sectoriale de pensii a MapN, domnii Nicolae Chesnoiu şi Matei Stanciuc din partea MAI, precum şi domnii Marian Corici, Ion Alexandru şi Eugen Iorga, din partea SRI. - invitaţi: reprezentanţi ai structurilor asociative ale cadrelor militare şi ale poliţiştilor şi funcţionarilor cu statut special”, arată documentul publicat de Camera Deputaților.

Cu alte cuvinte, cu un an înainte de a se pensiona la 42 de ani, Irina Alexe a luat parte la crearea cadrului legal care a permis această pensionare. Nominalizarea ei pentru funcția de secretar de stat creează mari probleme pentru USR PLUS care în timpul campaniei electorale, sub lozinca “Oameni noi în politică” promitea eliminarea pensiilor speciale. Cu toate acestea liderii USR PLUS nu au avut nicio problemă să promoveze o persoană care a fost implicată în crearea unei astfel de legi.

Parcursul controversat al Irinei Alexe

USR PLUS se laudă cu propunerea lor, spunând că Alexe este membru PLUS şi are o „experienţă îndelungată juridică şi administrativă”, fiind ofiţer timp de 20 de ani în structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne, din care ultimii zece ani făcând parte din conducerea ministerului.

În februarie 2016 Irina Alexe a fost numită secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În septembrie 2016 s-a întors la Ministerul de Interne, dar pe funcție de secretar de stat.

În 2019 a ajuns în conducerea PLUS. La doar 35 de ani, Irina Alexe a devenit cel mai tânăr chestor din Poliția Română, așa cum a relatat B1.RO.

Ascensiunea ei în această funcție a fost pusă sub semnul întrebării în condițiile în care era vorba despre un grad profesional care se obține extrem de greu. Numirile sale pe funcții înalte au fost puse pe seama apropierii sale de Vasile Blaga.