Iulia Scântei (PNL): Dacă Guvernul Orban nu e învestit luni, Viorica Dăncilă și PSD vor goli vistieria țării în continuare (VIDEO)

Senatorea PNL Iulia Scântei a tras un semnal de alarmă, joi, în direct pe B1 TV, explicând că dacă Guvernul Orban nu va fi învestit la votul de luni, cabinetul interimar al Vioricăi Dăncilă va continua să „golească vistieria țării”, prin „alocarea de resurse în mod netransparent și care nu au legătură cu marile probleme ale țării”.



„Dacă, luni, partenerii, care au susținut și au ajutat PNL în Parlament să voteze moțiunea de cenzură și să demitem Guvernul Dăncilă, nu vor fi alături de noi la fel, pentru a realiza numărul necesar de voturi învestirii cabinetului Ludovic Orban, situația economică poate să capete, într-adevăr, proporțiile unui dezastru și mai mare. De ce? Pentru că vistieria țării se golește nu decât prin proiecte de legi sau prin Ordonanțe de Urgență date cu dedicație pentru baronii locali. În momentul actual, Guvernul demis Viorica Dăncilă golește vistieria țării prin Hotărâri de Guvern și prin Ordine de ministru, care sunt adoptate toate în aplicarea unor legi preexistente. Alocarea de resurse în mod netransparent și care nu au legătură cu marile probleme ale țării”, a afirmat Iulia Scântei, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebată ce măsuri va fel de guvernare va putea întreprinde PNL, în condițiile în care PSD lasă în spate una plină de probleme fiscale, economice și sociale, senatoarea Iulia Scântei a răspuns: „O guvernare de tranziție, în care nu poți să-ți asumi măsuri pe termen lung, ci măsuri care pot afecta, pot ajuta, în sens pozitiv, un program de guvernare cu care să fii legitimat după un nou proces electoral. În cazul acesta, de alegerile parlamentare. (...) Asigurăm o continuitate statală și încercăm să evităm crize majore economice, și să asigurăm un climat de stabilitate și politic și economic, care să permită, pe de o parte, soluții politice, cum sunt organizarea alegerilor prezidențiale și organizarea celorlalte două cicluri electorale de anul viitor, și, de asemenea, măsuri economice de care țara are nevoie”.



Concret, Iulia Scântei a subliniat că, printre măsurile urgente pe care le va promova PNL, se numără rectificarea bugetară pentru a asigura resursele necesare închiderii acestui an financiar, achitării unor drepturi salariale sau a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, precum și pregătirea infrastructurii energetice și rutiere pentru venirea iernii.

