Iulia Scântei (PNL), după ce un cetățean din Sălaj a refuzat să se fotografieze cu Viorica Dăncilă: Creșterile artificiale de salarii și pensii ale PSD s-au tradus în nimic (VIDEO)

Senatoarea PNL Iulia Scântei a comentat, joi seară, în direct pe B1 TV, episodul din Sălaj, unde premierul demis Viorica Dăncilă a întrebăt un cetățean dacă dorește să facă o fotografie împreună, iar el a zis, sec, „pas”. (Detalii AICI)



Întrebată de Silviu Mănăstire, în emisiunea „Dosar de politician”, cum de un astfel de moment a fost posibil, având în vedere că persoanele din zone defavorizate, în special cele din mediul rural, votau tradițional cu PSD, care acum susține că le-a crescut pensiile și salariile, Iulia Scântei a răspuns: „Pentru că pentru cetățeanul de rând, politica înseamnă percepție, dar și rezultate. Pe de o parte, există o categorie de electorat, care se ia după broșele doameni, după prezența consultanților, sfaturile făcute de către consultanți, diverse acțiuni de imagine. Atunci prind, dar e un segment foarte mic.



Marea majoritate, inclusiv a celor care sunt în mod tradițional votanți PSD, au așteptat rezultate, dar rezultatele de data aceasta, deși anunțate și chiar produse sub forma unor măriri, ele pe de altă parte nu i-au ajutat pe acei români să vadă o creștere considerabilă a nivelurilor de trai.



Eu vă dau un exemplu. Puterea de cumpărare a părintelui meu, care merge să-și ia o rețetă lunară de medicamente, este mai mică. Rămâne cu mai puțini bani, deși în mod cert pe fluturaș au apărut 200-300 de lei în plus. Deci, până la urmă, inclusiv aceste măriri de salarii, pe fondul necorelării cu investiții publice, cu creșterea nu decât a nivelului de consum, ci și nivelului productivității, iată că pentru marea masă a populației, beneficiară a acestor măsuri social-democrate, de fapt ele se traduc în nimic. Oamenii nu se simt mai în siguranță pe străzi”.

