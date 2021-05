Iulian Bulai, ironizat la „Bună, România!” pentru postarea de ziua PNL, în care susține că e membru fondator al USR: : „Îl avem pe acest politician spre care privim cu atenție, dar mai ales cu îngrijorare” (VIDEO)

Iulian Bulai (USR), președintele Comisiei pentru cultură a Camerei Deputaților, a devenit cunoscut pentru postările controversate, iar în cea mai recentă, una făcută cu ocazia aniversării PNL, susține că este membru fondator al USR, situație care arată o neconcordonață cu experiența politică despre care vorbește în propriul CV. Episodul a fost comentat de Radu Buzăinu și Răzvan Zamfir în emisiunea „Bună, România”, luni seară, pe B1 TV.

