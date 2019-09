Iuliana Scântei (PNL): 'Guvernul este astăzi într-o situație de ilegalitate din punct de vedere constituțional' (VIDEO)

Senatorul PNL Iuliana Scântei a declarat, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că actuala cruiză politică a fost provocată de ruperea coaliției PSD-ALDE, iar Guvernul se află ”într-o situație de ilegalitate din punct de vedere constituțional”.

”Suntem în această criză, nu generată de opoziție, nici măcar de refuzul președintelui de a numi niște miniștri plini pe portofoliu sau miniștri interimari. Suntem în această criză ca urmare a rupturii din coaliția de guvernare PSD-ALDE și, implicit, a schimbării compoziției politice. Remanierea pe care prim-ministrul Dăncilă a propus-o este consecința acestei rupturi guvernamentale. În condițiile în care doamna Dăncilă, cu lista de miniștri a obținut un vot de învestitură din Parlament, inclusiv pe programul de guvernare, în condițiile în care nu mai are această compoziție politică, este normal ca înainte de orice să vină să ceară votul de încredere al Parlamentului. De fapt, Guvernul este astăzi într-o situație de ilegalitate din punct de vedere constituțional”, a declarat Iuliana Scântei.

Întrebată dacă președintele Klaus Iohannis putea numi măcar miniștri interimari pentru câteva zile pentru ca Guvernul să poată funcționa tehnic și apoi să meargă Viorica Dăncilă în Parlament pentru a obșine votul, aceasta a răspuns: ”Instituția interimatului evidențiază o stare de criză. Problema este că prin această soluție a președintelui României, raportat la prevederile Constituției, președintele ar fi girat, ar fi confirmat, indirect, schimbarea compoziției politice, încălcând votul Parlamentului”.

