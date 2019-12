JAF DIN BANI PUBLICI! Proiecte dubioase la Primăria Sectorului 1, condusă de Dan Tudorache (VIDEO)

Noi acuzaţii la adresa primăriei Sectorului 1! Edilul Dan Tudorache este acuzat de liberalul Tănase Stamule că a dat drumul unei "investiții strategice", în valoare de circa 60 de milioane de euro, lansând o licitație deschisă până pe 23 decembrie pentru construirea a nu mai puțin de 9 patinoare acoperite. El denunță felul în care primarul și Primăria au acționat în această cauză și solicită public un audit al acestor operațiuni suspecte.

