Șefii Jandarmeriei urmăriți penal în dosarul ”10 August” au încercat să iasă la pensie, ca să scape de răspundere (VIDEO)

Informații revoltătoare vin pe surse despre șefii Jandarmeriei, urmăriți penal în dosarul violențelor de la mitingul Diasporei din 10 august. Aflați în concediu medical pentru 3 luni, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoş plănuiesc să se pensioneze, ca să nu fie trași la răspundere în urma anchetei interne de la MAI. Între timp, Parchetul General îi cercetează pentru abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual, informează B1 TV.

