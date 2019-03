Jigniri INCALIFICABILE din partea ministrului ‘DISCOTECĂ’ la adresa unui senator PNL: 'După ce că ești urât, mai ești și prost' / Florin Cîțu: 'Teodorovici este nervos pentru că a fost UMILIT la Bruxelles' (VIDEO)

Ministrul ’Discotecă’ Teodorovici s-a dat în stambă, miercuri, în Parlament. PSD-istul i-a adresat jigniri incalificabile senatorului PNL Florin Cîțu, pentru că nu era de aceeași părere cu el pe Legea bugetului.

”Ești frumos! Chiparosule! După ce că ești urât, mai ești și prost. Ai auzit? Cîțule, după ce că ești urât, ești și prost!”, a spus Teodorovici .

Întrebat ulterior de acest derapaj de limbaj, ministrul Finanțelor a lăsat de înțeles că nu regretă, ba mai mult, a afirmat că ceea ce a spus el nu este „urât”.

„Am spus ceva urât? Frumosule, chiparosule, vedeţi ce înseamnă chiparos”, e răspunsul halucinant al social-democratului.

Senatorul liberal Florin Cîţu a criticat atitudinea ministrului ‘Discotecă’, despre care spune că este frustrat pentru că a fost umilit la Bruxelles.

„Azi aţi văzut clar: am avut un ministru al Finanţelor Publice care a venit nervos după ce a fost umilit la şedinţa ECOFIN de ieri de la Bruxelles, a venit hotărât să îşi impună punctul de vedere şi să oprească Opoziţia în a arăta care sunt problemele acestui buget şi a susţine amendamentele la cererea de reexaminare a preşedintelui pe Legea bugetului. (…) Informaţiile incluse în Legea bugetului de stat sunt false, nu şi le asumă nici măcar ministrul Finanţelor Publice. Veniturile la bugetul de stat, acum după ce am primit şi estimarea şi datele reale de la INS, ştim foarte bine că sunt supraestimate. Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză nu ştim ce rol are şi ar trebui desfiinţată pentru că nu a prezentat un studiu de impact nici pentru buget, nici pentru OUG 114. E clar că România se îndreaptă spre dezastru. (…) Programul de guvernare al PSD duce România în criză economică, şomaj, inflaţie, dobânzi mari”, a declarat, la Parlament, senatorul Florin Cîţu.



